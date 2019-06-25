Юная эмигрантка из Украины создала ДНК-робота для борьбы со страшными болезнями

17-летняя уроженка Украины София Лысенко создала капсулу-робота, размером с ДНК, который может доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера и Паркинсона клеткам мозга.

Как говорится в сюжете Голоса Америки, девушке было 3,5 года, когда родители покинули Львов и эмигрировали в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

София Лысенко – ученица 11-го класса из Пенсильвании. Наукой интересуется с детства. Два года назад украинка увлеклась идеей – повысить проникновение лекарств к человеческому мозгу.

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"Проблема заключается в том, что вокруг мозга есть защитный слой – гематоэнцефалический барьер. Он очень важен, защищает мозг от вирусов, патогенов, но, когда мы, например, стараемся доставить к мозгу лекарства, часто этот барьер их не пропускает", – говорится в сюжете.

С помощью знаний по биологии, компьютерного программирования, химии, физики и математики, девушка придумала капсулу-робота размером с ДНК, который может добраться мозга. Свой проект школьница представила на престижном конкурсе Google Science Fair, в котором одержала победу на региональном уровне.

Капсула-робот со структурой ДНК Голос Америки

"Робот в виде ДНК в теле человека сможет выполнять компьютерные вычисления и программирование, и знать, куда ему нужно попасть", – рассказала Лысенко.

Директор Школы старших классов Анджело Берриос отметил, что детей из семей иммигрантов стимулирует к успеху идея американской мечты. Глава учебного заведения восхищен родителями Софии, которые не жалеют для образования ребенка ни времени, ни средств.

"Мы встречались с ее родителями, они замечательные, много вкладывают в образование своей дочери. Девочка и в шахматном клубе, и в оркестре, она использует каждый образовательный кружок, который здесь есть", – рассказывает директор.

София Лысенко в школе Абингтон, штат Пенсильвания Голос Америки

София Лысенко с родителями Голос Америки

Школьница утверждает, что проживая в Украине, она бы также занималась наукой. Однако ей бы не хватало возможности общаться и советоваться с профессорами всего мира.

Сейчас Лысенко вместе с другими молодыми учеными составляет алгоритм программы, который сможет распознавать церебральный паралич у младенцев на основе движений, мимики и жестов.

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