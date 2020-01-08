Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

YouTube ввел серьезные запреты для детских видео: названа причина

1.2т
Читать материал на украинском

Владельцы видеохостинга YouTube ввели запрет на комментарии под видео, которые предназначены для детей, а также на использование способов повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других роликов.

Компания опубликовала видео с разъяснениями о нововведениях. В нем говорится о том, что отключаются также такие функции как персонализированная реклама и живой чат, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Это не цензура: почему некоторые видео на YouTube лучше не смотреть

Изменения ввели после того, как США обвинили видехостинг в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете. По мнению американских властей, компания собирала персональные данные детей, на основе которых для них отбирали рекламные объявления. В сентябре 2019 года YouTube заплатил штраф в 170 млн долларов и согласился обозначать детский контент.

Также одной из причин нововведений является то, что почти год назад YouTube-блоггер Мэтт Уотсон обнаружил существование на платформе "сети педофилов". В комментариях к видео они отмечали время, когда дети принимали "позы с сексуальным подтекстом" или обнажали части своего тела. В частности, это могли быть кадры занятий гимнастикой, йогой или плаванием. Некоторые крупные компании после скандала прекратили показ рекламы на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах Львова ввели серьезную запрет для учеников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Видео блоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Видео блоги
Теги
педофилы ребенок дети Youtube видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы