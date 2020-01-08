YouTube ввел серьезные запреты для детских видео: названа причина

Владельцы видеохостинга YouTube ввели запрет на комментарии под видео, которые предназначены для детей, а также на использование способов повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других роликов.

Компания опубликовала видео с разъяснениями о нововведениях. В нем говорится о том, что отключаются также такие функции как персонализированная реклама и живой чат, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Изменения ввели после того, как США обвинили видехостинг в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете. По мнению американских властей, компания собирала персональные данные детей, на основе которых для них отбирали рекламные объявления. В сентябре 2019 года YouTube заплатил штраф в 170 млн долларов и согласился обозначать детский контент.

Также одной из причин нововведений является то, что почти год назад YouTube-блоггер Мэтт Уотсон обнаружил существование на платформе "сети педофилов". В комментариях к видео они отмечали время, когда дети принимали "позы с сексуальным подтекстом" или обнажали части своего тела. В частности, это могли быть кадры занятий гимнастикой, йогой или плаванием. Некоторые крупные компании после скандала прекратили показ рекламы на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах Львова ввели серьезную запрет для учеников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!