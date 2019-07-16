Языковую статью закона "Об образовании" признано конституционной

Конституционный суд Украины признал конституционной языковую статью Закона Украины "Об образовании".

Об этом на Facebook-странице сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Языковая статья ЗУ "Об образовании" признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", – написала главный педагог страны.

Как пишет theБабель, по мнению депутатов, часть закона нарушает права национальных меньшинств на обучение на родном языке. Позже это стало причиной споров между Украиной и Венгрией. Глава МИД Венгрии Сиярто заявлял, что Украина должна отложить введение ЗУ "Об образовании" до 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработал закон о языке.

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