"Репетиторство должно быть!" Экс-глава УЦОКО резко ответил Гриневич на громкое заявление

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук выступил за официальное репетиторство. По его мнению, без частных уроков школьники не достигали бы таких результатов на ВНО.

Так эксперт отреагировал на личной странице в Facebook на заявление Гриневич о запрете учителям, работающим в учебных заведениях, заниматься репетиторством.

Он подчеркнул, что к репетитору никто, в отличие от школы, не обязан идти. Если педагог не будет выполнять работу, за которую получает оплату, он потеряет учеников.

"За хороший продукт нужно платить хорошие деньги. Именно поэтому стоимость репетиторских услуг во многих случаях не очень низкая. Но ее также нельзя назвать заоблачной", – отметил Ликарчук.

По его словам, официальное образование не способно участвовать в конкурентной борьбе с частными уроками.

Бывший руководитель УЦОКО назвал также три пути развития репетиторства в Украине.

"Первая группа – педагоги, которые официально зарегистрировались как предприниматели, предоставляющие услуги, платят налоги и живут цивилизованно. Это самое лучшее, что можно сделать. Вторая группа – те, кто не работают в школах, но репетиторством занимаются "подпольно". По моему мнению, это не совсем цивилизованно. Третья – так называемые "школьные подпольные репетиторы". Работая в учебных заведениях, они дают частные уроки своим ученикам. Это – раковая опухоль в школах. Избавиться от нее помогут только радикальные методы – увольнения руководителей учебных заведений и горе-учителей, которые злоупотребляют своим служебным положением", – рассказал эксперт.

Ликарчук считает, цивилизованное репетиторство должно иметь право на жизнь и на поддержку государства. Ведь большинство тех, кто сдают успешно ВНО, пользуются услугами частных уроков. Однако, по его словам, с подпольным репетиторством также нужно бороться, потому что оно разрушает официальное образование изнутри.

mykharkov.info Репетиторство

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший руководитель Украинского центра оценивания качества качества образования Игорь Ликарчук рассказал, что основная причина неутешительных результатов ВНО – это качество тестов.

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