Юристов станет меньше: в Украине сократится число правовых факультетов

В Украине начали реформу юридического образования, что приведет к сокращению количество правовых факультетов.

В частности, будет повышен проходной балл для поступления на юридические специальности, сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Сейчас – извините, но это реалии нашей жизни – у нас почти каждый таксист, официантки в ресторанах, куда не придем – все юристы", – пояснила Гришина.

По ее словам, чтобы остановить этот поток, в законе определили "право" как регулируемую специальность.

"Мы вообще вводим понятие регулируемых специальностей – тех, у которых большая общественная значимость для страны. И государство, конечно, должно контролировать обучение юристов. Потому что кто такие юристы? Это потом судьи, нотариусы, прокуроры. Те люди, которые формируют правовую политику", – подчеркнула депутат.

Гришина отметила, что минимальный балл для поступления на правовые специальности будет повышен до 130. Кроме того, студенты будут сдавать специальный экзамен после окончания обучения.

"Мы вводим единый государственный квалификационный экзамен, который будут сдавать все студенты после окончания обучения на юридическом факультете. Он будет не на уровне вуза, а в форме ВНО. И после 4 лет обучения, и после магистратуры. Т.е. вы проучились, и потом должны сдать в форме ВНО единый государственный квалификационный экзамен и подтвердить свой уровень. А вуз таким образом подтверждает качество предоставленных образовательных услуг", – объяснила она.

"Повышение балла при поступлении, конечно, сократит количество поступающих. В результате будет определенным образом сокращено количество правовых факультетов", – добавила политик.

Количество желающих обучаться на правовых специальностях в Украине – непомерно велико dsnews.ua

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