Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

Юристов станет меньше: в Украине сократится число правовых факультетов

751
Читать материал на украинском

В Украине начали реформу юридического образования, что приведет к сокращению количество правовых факультетов.

В частности, будет повышен проходной балл для поступления на юридические специальности, сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Новости
"Айтишники позавидуют": украинцам назвали профессии с европейскими зарплатами

"Сейчас – извините, но это реалии нашей жизни – у нас почти каждый таксист, официантки в ресторанах, куда не придем – все юристы", – пояснила Гришина.

По ее словам, чтобы остановить этот поток, в законе определили "право" как регулируемую специальность.

"Мы вообще вводим понятие регулируемых специальностей – тех, у которых большая общественная значимость для страны. И государство, конечно, должно контролировать обучение юристов. Потому что кто такие юристы? Это потом судьи, нотариусы, прокуроры. Те люди, которые формируют правовую политику", – подчеркнула депутат.

Новости
Смена профессии во время обучения: Зеленский предложил нововведение для студентов

Гришина отметила, что минимальный балл для поступления на правовые специальности будет повышен до 130. Кроме того, студенты будут сдавать специальный экзамен после окончания обучения.

"Мы вводим единый государственный квалификационный экзамен, который будут сдавать все студенты после окончания обучения на юридическом факультете. Он будет не на уровне вуза, а в форме ВНО. И после 4 лет обучения, и после магистратуры. Т.е. вы проучились, и потом должны сдать в форме ВНО единый государственный квалификационный экзамен и подтвердить свой уровень. А вуз таким образом подтверждает качество предоставленных образовательных услуг", – объяснила она.

Новости
Вступительная кампания-2020: названы топ-10 новшеств для украинских абитуриентов

"Повышение балла при поступлении, конечно, сократит количество поступающих. В результате будет определенным образом сокращено количество правовых факультетов", – добавила политик.

Количество желающих обучаться на правовых специальностях в Украине – непомерно велико

Количество желающих обучаться на правовых специальностях в Украине – непомерно велико

dsnews.ua

Как писал OBOZREVATEL, 18 декабря Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании высшего образования в Украине. Подробнее о нововведениях – читайте здесь.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Образование в Украине Реформа образования Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юлия Гришина
Место
Украина
Теги
закон об образовании образование университет
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Широков Денис
Широков Денис
Нет права - нет юрфаков.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем скакуасам юристы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0