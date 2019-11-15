Выступление в детском саду или школе: как помочь ребенку побороть страх

Если ребенок имеет страх выступления перед публикой, то родителям нужно прежде всего понять причину.

Взрослым следует проанализировать свое поведение. Даже пустые разговоры ребенка заслуживают внимания. И чем чаще родители отмахивается от малыша, ссылаясь на бесконечные дела, тем выше вероятность возникновения у него страха публики, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Наша мама.

"Возможно, кто-то из детей в детском саду или школе дразнит твоего сыночка или дочку, кривляется и оскорбляет его, а твой ребенок постоять за себя еще не может. Возможно, малыш и хочет быть объектом внимания публики, но не может быть отключен от внешних раздражителей и получить от этого удовольствие", – говорится в сообщении.

Также следует рассказать ребенку о том, что в детстве все выступали на публике. Родителям стоит постараться описать этот момент, свои ощущения. А если в детстве они так же, как ребенок, боялись публики – то можно признаться в этом, но обязательно завершить свой рассказ нужно поучительным выводом.

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