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Высшее образование в Украине подорожает: названа стоимость

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В 2020 году стоимость контрактного обучения в вузах Украины составит 60% от госфинансирования на одного студента, в связи с введением индикативной себестоимости (минимальная цена контрактного обучения).

Об этом говорится в Концепции реформы, которую обнародовало Министерство образования. Отмечается, что высокая стоимость контракта позволит повысить зарплаты преподавателям, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

Также планируется, что внедрение индикативной себестоимости ограничит возможности университетов по установлению низкой стоимости обучения для студентов-контрактников.

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Введение индикативной себестоимости будет происходить постепенно:

  • 2020 год – 60% от госфинансирования на 1 студента,

  • 2021 год – 70% от госфинансирования на 1 студента,

  • 2022 год – 80% от госфинансирования на 1 студента.

В Минобразования объяснили, что вузы часто занижали стоимость обучения, чтобы привлечь большее количество студентов-контрактников. Разницу в реальной цене и стоимости контракта университеты потом финансировали из средств, которые получали из госбюджета.

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"Таким образом, страдают и студенты, которые учатся на бюджете, и контрактники. Введение индикативной себестоимости позволит привести плату за обучение в соответствии с фактическими расходами", – отметили в МОН.

Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Университет может не повышать цену, когда она достигнет уровня трех средних заработных плат в области.

Высшее образование в Украине подорожает

Высшее образование в Украине подорожает

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Образование в Украине Реформа образования
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование университет сколько стоит обучение
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Зачем свинюгам образование вообще? Читать-писать научился и вперёд очки мыть в Россию или Польшу
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Хо Хол
Хо Хол
Это очень смешная новость, учитывая недавнюю новость о том, что ВУЗам запретили создавать филиалы :D
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