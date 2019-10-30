Высшее образование снижает риск развития алкоголизма: ученые провели исследования

Ученые доказали, что дополнительные 3,6 года образования снижают риск развития алкогольной зависимости на 50%.

Соответствующее исследование провели ученые Национального института здравоохранения США, пишет Мел со ссылкой на Molecular Psychiatry.

Исследователи изучили 53 варианты генетических наборов, которые были определены как связанные между образованием и пристрастием к спиртному. Ученые собрали и обработали данные 780 тысяч человек и пришли к выводу, что существует обратно пропорциональная связь между риском развития алкогольной зависимости и получением дополнительного образования.

"Связь между уровнем образования и меньшим потреблением крепких спиртных напитков оказалась более выраженная у женщин. У мужчин существует более выраженная корреляция между уровнем образования и меньшим количеством употребления пива и сидра", – говорится в сообщении.

Высшее образование снижает риск развития алкоголизма 1NEWS.COM.UA

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