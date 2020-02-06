Поступающие с неподконтрольных Украины территорий Донбасса и Крыма могут подавать документы в вузы по упрощенной процедуре, поэтому им не нужно сдавать ВНО.

Абитуриенты с этих территорий могут не предоставлять результаты ВНО, украинский паспорт или аттестат. Следует отметить, что регистрация на тестирование в 2020 году уже началась и продлится до 24 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на BBC News Украина.

"Абитуриентам надо обратиться в образовательный центр "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", заполнить образовательную декларацию и сдать три вступительных экзаменах – по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету (или творческий конкурс)", – говорится в сообщении.

В 2019 году по упрощенной процедуре в украинские вузы поступили 1600 учеников из Донбасса и 265 – из Крыма. Ранее министр образования Анна Новосад также рассказывала, что 4 468 детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно.

Выпускники школ могут не сдавать ВНО: кого это касается ZMINA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, введут ли новое правописание и обязательную математику на ВНО-2020.

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