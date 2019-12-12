Выносила технику несколько месяцев: на Сумщине учительница ограбила первоклашек

В селе на Сумщине учительница младших классов сдала в ломбард 12 нетбуков первоклассников. Женщина "выносила" их по одному в течение нескольких месяцев.

Планшеты поступили школьникам по программе "Новая украинская школа", сообщает ТСН. Однако дети так и не успели ими воспользоваться.

Недостачу технику обнаружили во время инвентаризации в школе. Педагог с 20-летним стажем призналась в краже после огласки происшествия. Женщина рассказала,что получала в ломбарде по три тысячи гривень за один нетбук и успела заработать 36 тысяч.

После скандала учитель пыталась вернуть технику, но в ломбарде ее уже не было. Тогда за собственные деньги она купила новые и сразу уволилась.

Скриншот из видео ТСН

В полиции пропажу планшетов квалифицировали как растрату имущества на сумму более 83 тысяч гривень.

"Несмотря на то, что учитель уже вернула планшеты, тем самым возместила ущерб, это не освобождает ее от уголовной ответственности. Ей грозит до четырех лет лишение свободы. Женщина объяснила, что деньги ей нужны были на погашение кредита", - сообщили правоохранители.

По словами соседей учителя, после скандала она выехала из села

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА, которые присвоили себе 15 млн гривен на закупку е-учебников.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся