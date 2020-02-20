Украинский актер и режиссер Александр Мирошниченко заявил о проблеме, что от учителей требуют постоянно высоких этических стандартов, даже в личное время.

На такие мысли драматурга подтолкнула событие, очевидцем которого он стал. Об этом написал мужчина в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"В кафе сидит компания молодых людей. В бокалах пиво. Смех. Нормальное позитивное общение. Вдруг мимо проходят трое детишек лет 10 с мамами. Обращают внимание на компанию с пивом и радостно выкрикивают: "Здравствуйте, Виктория Владимировна!", – рассказал Мирошниченко.

Это была их школьная учительница. Женщине сразу стало неловко и после этого смех в компании уже не возникал. Однако, по мнению Мирошниченко, учительница ничего плохого не сделала. Она сидела в нерабочее время с друзьями и прилично отдыхала.

Ученики, родители, руководство школ и даже сами учителя наклеили на себя ярлыки, что они не могут пить пиво, ругаться или заниматься сексом.

"Господа учителя! Будьте живыми, настоящими! Не пытайтесь быть тем, чем вы не являетесь! Вы не монахи и не гуру. Вы живые люди! Не идеал для учеников, а друг. А друзья не пытаются выглядеть перед друзьями тем, чем они не есть", – добавил Мирошниченко.

"Вы – НЕ монахи, вы можете пить пиво!" Украинец обратился к учителям infovoronezh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирошниченко опроверг популярные мифы о школе.

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