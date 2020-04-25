Сессии на удаленке: в Украине приняли неожиданное решение по студентам ВУЗов

Высшие учебные заведения Украины закончат текущий учебный год дистанционно, если ситуация с пандемией коронавируса не изменится.

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Таким образом, студентов ждет новшество – проведение экзаменов онлайн. Период проведения сессий при этом смещен не будет. Об этом "Радио Свобода" рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы предоставили рекомендательное письмо высшим учебным заведениям по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончания учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", – сказала Мандзий.

Она заверила, что у ВУЗов были технические возможности для организации проведения зачетов, экзаменов и выпускных экзаменов дистанционно.

"Мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", – рассказала чиновница. То же касается и выпускных экзаменов в вузах, добавила и.о. министра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве образования и науки Украины заявили, что проведения внешнего независимого оценивания из-за карантина перенесут либо на июнь-июль, либо на август-сентябрь

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