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Вузы Украины попали в список самых лучших университетов Восточной Европы

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В список лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии попали 20 высших учебных заведений Украины.

Новую версию рейтинга, в котором оказались 350 вузов, обнародовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (чтобы посмотреть список украинских вузов, доскролльте до конца страницы).

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Среди вузов Украины лучшим оказался Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который занял 29 позицию в рейтинге. На 67 место попала Киевская политехника, а ХНУ имени В. Н. Каразина оказался на 68 строчке.

Отмечается, что первое место в топ-350 присудили Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова (Россия).

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы

Скриншот Top Universities

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы

Скриншот Top Universities

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские вузы попали в престижный мировой рейтинг по трудоустройству выпускников.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко университет Национальный авиационный университет
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