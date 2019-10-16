Вузы Украины попали в список самых лучших университетов Восточной Европы

В список лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии попали 20 высших учебных заведений Украины.

Новую версию рейтинга, в котором оказались 350 вузов, обнародовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (чтобы посмотреть список украинских вузов, доскролльте до конца страницы).

Среди вузов Украины лучшим оказался Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который занял 29 позицию в рейтинге. На 67 место попала Киевская политехника, а ХНУ имени В. Н. Каразина оказался на 68 строчке.

Отмечается, что первое место в топ-350 присудили Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова (Россия).

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы Скриншот Top Universities

Украинские вузы в списке лучших университетов Восточной Европы Скриншот Top Universities

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские вузы попали в престижный мировой рейтинг по трудоустройству выпускников.

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