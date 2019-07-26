Вузы Украины обнародовали списки рекомендованных на бюджет: где смотреть

Сегодня, 26 июля, в 18 часов высшие учебные заведения определят, кого рекомендуют на бюджетное обучение после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В электронном кабинете напротив заявления, по которому абитуриента рекомендуют на обучение за средства государственного бюджета, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Также рейтинговые списки можно посмотреть на сайте Вступ.ОСВІТА.UA, пишет Освіта.ua.

Абитуриенты имеют не позднее 31 июля принести оригиналы необходимых документов. После этого статус электронного заявления должен измениться на "Включено к приказу". Если абитуриент не подаст оригиналы, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных".

Если напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу", это означает, что поступающий не получил рекомендации на бюджет. Однако он автоматически будет участвовать в конкурсе на контракт.

В случае рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений. А уже сам абитуриент должен самостоятельно определить, какое предложение выбрать.

Вступительная кампания-2019 Цензор.НЕТ

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