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Вузы Украины обнародовали списки рекомендованных на бюджет: где смотреть

20.2т Читать материал на украинском

Сегодня, 26 июля, в 18 часов высшие учебные заведения определят, кого рекомендуют на бюджетное обучение после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В электронном кабинете напротив заявления, по которому абитуриента рекомендуют на обучение за средства государственного бюджета, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Также рейтинговые списки можно посмотреть на сайте Вступ.ОСВІТА.UA, пишет Освіта.ua.

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Абитуриенты имеют не позднее 31 июля принести оригиналы необходимых документов. После этого статус электронного заявления должен измениться на "Включено к приказу". Если абитуриент не подаст оригиналы, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных".

Если напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу", это означает, что поступающий не получил рекомендации на бюджет. Однако он автоматически будет участвовать в конкурсе на контракт.

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В случае рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений. А уже сам абитуриент должен самостоятельно определить, какое предложение выбрать.

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Вступительная кампания-2019

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, обучение в вузах Украины резко подорожает.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования университет образование
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