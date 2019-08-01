Вузы Украины обнародовали окончательные списки зачисленных на бюджет

Зачисление поступающих за средства государственного или регионального бюджета должно состояться не позднее 12:00 часов дня 1 августа.

Как говорится в сюжете ТСН, 31 июля был последний день, когда абитуриенты, которые получили рекомендации на бюджет, могли подать оригиналы документов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным Министерства образования и науки Украины, самыми популярными вузами, по результатам вступительной кампании-2019, стали Киевский национальный университет имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Франко и Киевский политехнический институт имени Сикорского. Самые востребованные специальности – филология, право, менеджмент и IT-технологии.

1 августа после 12.00 часов предоставят рекомендации к зачислению для абитуриентов, поступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения.

Перевод на вакантные места госзаказа людей, зачисленных на обучение на контракт на основе полного общего среднего образования, осуществляется не позднее 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван специальности с высокими проходными баллами в вузах Украины.

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