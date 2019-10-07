Вузы Украины не готовят учителей по стандартам НУШ: Новосад отметила важный факт

Министр образования Анна Новосад заявила, что высшие учебные заведения, которые готовят будущих педагогов, не синхронизируют свои программы с тем, что заложено в Новой украинской школе.

Как сообщила руководительница Министерства образования, также есть некоторые исключения, когда в вузах студентов учат стандартам НУШ, пишет УНН.

"Сейчас продолжается повышение квалификации учителей начальной школы – мы хотим завершить его уже в этом году. Большая работа еще с подготовкой воспитателей и с их повышением квалификации, это направление, которое мы отдельно должны разработать", – отметила Новосад.

По ее словам, учителя во время опроса признаются, что новый стандарт образования дает высокие результаты во всех аспектах обучения.

школа Нуш

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников Нуш.

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