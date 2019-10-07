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Вузы Украины не готовят учителей по стандартам НУШ: Новосад отметила важный факт

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Министр образования Анна Новосад заявила, что высшие учебные заведения, которые готовят будущих педагогов, не синхронизируют свои программы с тем, что заложено в Новой украинской школе.

Как сообщила руководительница Министерства образования, также есть некоторые исключения, когда в вузах студентов учат стандартам НУШ, пишет УНН.

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"Сейчас продолжается повышение квалификации учителей начальной школы – мы хотим завершить его уже в этом году. Большая работа еще с подготовкой воспитателей и с их повышением квалификации, это направление, которое мы отдельно должны разработать", – отметила Новосад.

По ее словам, учителя во время опроса признаются, что новый стандарт образования дает высокие результаты во всех аспектах обучения.

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Нуш

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников Нуш.

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Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Тег
школа
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