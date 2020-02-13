"Вульгарно и некрасиво": директор раскритиковала школьницу за "толстоватые ноги"

В Петрозаводске (Россия) директор школы затравила ученицу за слишком короткую юбку и толстоватые ноги.

Школьница сняла разговор с руководительницей учебного заведения еще в 2018 году. Однако мать девушки решила не публиковать видео, пока дочь не доучится, сообщили в Telegram-канале "RT на русском" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги. Это пошло и некрасиво", – раскритиковала директор школьницу.

Директор раскритиковала школьницу за "толстоватый ноги" город

По мнению девочки, из-за руководительницы школы против нее сговорились друзья. Перед тем, как зайти в кабинет к директрисы, одноклассница сказала ей: "Ходишь, как проститутка, в этом топике. Знаешь, где такие девушки работают?"

Следует отметить, что официальной реакции от местного управления образования не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как директор и завуч не могли поделить должность главы гимназии в Киеве.

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