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Второй случай за месяц: в Одессе уволили учительницу-фанатку "русского мира"

1.8т Читать материал на украинском

Учительницу истории Людмилу Мариуцу школы №68 города Одессы уволили за пропаганду пророссийских взглядов во время уроков.

Об этом сообщил общественный активист в соцсети Facebook Демьян Ганул. На ролике, который он опубликовал, учительница защищает педагога Николая Ласницю Граденицкой школы, которого недавно уволили за сепаратизм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист", потому что поспособствовал увольнению из школы в Одесской области фаната Захарченко", – рассказал Ганул.

Также отмечается, что Мариуца неоднократно участвовала в пророссийских митингах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в черниговской школе учительницу уволили за сорванный урок.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
скандал в школе новости Одессы
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Одесса-это где-то в тоталитарной России, да?? ))
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