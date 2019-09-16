Второй случай за месяц: в Одессе уволили учительницу-фанатку "русского мира"

Учительницу истории Людмилу Мариуцу школы №68 города Одессы уволили за пропаганду пророссийских взглядов во время уроков.

Об этом сообщил общественный активист в соцсети Facebook Демьян Ганул. На ролике, который он опубликовал, учительница защищает педагога Николая Ласницю Граденицкой школы, которого недавно уволили за сепаратизм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист", потому что поспособствовал увольнению из школы в Одесской области фаната Захарченко", – рассказал Ганул.

Также отмечается, что Мариуца неоднократно участвовала в пророссийских митингах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в черниговской школе учительницу уволили за сорванный урок.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал