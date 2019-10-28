Вступительная кампания-2020: в Минобразования назвали новые условия приема в вузы

Министерство образования утвердило Условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины в 2020 году.

В документе, который обнародовали на сайте МОН, отмечается, что абитуриентам, которые будут претендовать на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного среднего образования за средства государственного бюджета, необходимо иметь конкурсный балл не менее 125.

Для поступления на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" минимальный конкурсный балл по второму и третьему конкурсному предмету должен составлять не менее 150 баллов. Для специальности "Фармация", "Промышленная фармация" – 130 баллов, а для юридических специальностей – 140 баллов.

"В 2020 году абитуриенты, которые планируют обучение на местах государственного или регионального заказа, смогут подать до 5 заявлений в вузы. Также будут приниматься сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков", – говорится в документе.

Условиями предусматривается возможность обучения одновременно по нескольким образовательным программам, а также в нескольких учебных заведениях. Однако не допускается обучение по двум или более специальностям за счет государственного или местного бюджетов.

Прием заявлений и документов начнется 13 июля и будет завершен 16 июля для абитуриентов, которые будут поступать на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов, 22 июля – для тех, кто будет поступать по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, составленных с 1 по 12 июля .

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