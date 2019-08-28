Вступительная кампания-2020: названы топ-10 новшеств для украинских абитуриентов

С 2020 года на украинских абитуриентов ждут следующие изменения: больше внимания к поступающим с особыми образовательными потребностями, распространение практики подачи заявлений через электронные кабинеты и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, эти и другие новации вошли в проект Условий приема в вузы на 2020 год.

"Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной. Сейчас все желающие могут внести свои предложения, и мы, конечно, приглашаем вас это делать", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Так, поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей. В этом году они могли использовать до 7 заявлений на 4 специальности. Количество заявлений на контракт традиционно не будет ограничиваться.

Чтобы вступить или перевестись на бюджет, минимальный конкурсный балл поступающего должен быть не менее 125.

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов, чтобы поступить на бюджет.

студент Вовремя

Также с 2020 года будут принимать сертификаты ВНО четырех лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов по всем предметам.

Каждое заведение должно обеспечить условия для прохождения вступительных экзаменов, творческих конкурсов или собеседований людям с особыми образовательными потребностями. Ранее организация такого вступления оставалась на усмотрение приемной комиссии каждого отдельного учреждения.

Топ-10 изменений для поступающих Пресс-служба МОН

На абитуриентов, которые имеют конкурсный балл более 175, не будет распространяться требование иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсных предметов для поступления на врачебные специальности. Вместе с тем, минимальный конкурсный балл для поступления на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", а также "Фармация, промышленная фармация" (магистра на базе полного общего среднего образования) увеличивается до 150.

Для вступления на бакалавра на основе младшего специалиста надо будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Для обучения по специальности "Экономика" и специальностям отраслей знаний "Управление и администрирование" и "Публичное управление и администрирование" дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления в контракт).

В 2020 году планируется провести широкий конкурс с Государственной фискальной службой.

Новости Знание английского языка станет обязательным условием поступления в вузы Украины

Подавать заявления через электронные кабинеты смогут и поступающие в магистратуру на основе бакалавра. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.

Также отмечается, что с 2020 года сдача ЕВИ по иностранному языку по технологии ВНО предусмотрено для более 80 специальностей.

Введение Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные препятствия для поступления абитуриентов из Крыма в украинские вузы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся