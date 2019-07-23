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Вступительная кампания-2019: стало известно, когда абитуриенты получат списки рекомендованных на бюджет

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26 июля абитуриенты узнают, зачислены ли в вузы на бюджет. После этого они должны не позднее 31 июля принести оригиналы необходимых документов.

В электронном кабинете поступающего напротив заявления, по которому абитуриента рекомендуют на обучение за средства государственного бюджета, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", пишет Освитория.

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Абитуриент должен лично до 18 часов 31 июля представить следующие документы:

  • копию документа, удостоверяющего личность;

  • оригинал документа об образовании и приложение к нему;

  • копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

  • сертификаты ВНО;

  • 4 цветные фотографии 3×4;

  • другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Зачисление поступающих продлится до 12 часов 1 августа.

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"Каждый абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению, не получат бюджетное место 2019", – говорится в сообщении.

Если напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу", это означает, что поступающий не получил рекомендации на бюджет. Однако он автоматически будет участвовать в конкурсе на контракт.

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В случае рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений. А уже сам абитуриент должен самостоятельно определить, какое предложение выбрать.

Для вступления также надо будет подать пакет документов в вуз. Зачислять на контракт могут до 30 сентября.

Вступительная кмпания-2019

Вступительная кмпания-2019

Kolobok.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, обучение в вузах Украины резко подорожает.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
образование
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Удачи всем вам, абитуриенты!
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