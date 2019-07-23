Вступительная кампания-2019: стало известно, когда абитуриенты получат списки рекомендованных на бюджет

26 июля абитуриенты узнают, зачислены ли в вузы на бюджет. После этого они должны не позднее 31 июля принести оригиналы необходимых документов.

В электронном кабинете поступающего напротив заявления, по которому абитуриента рекомендуют на обучение за средства государственного бюджета, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", пишет Освитория.

Абитуриент должен лично до 18 часов 31 июля представить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3×4;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Зачисление поступающих продлится до 12 часов 1 августа.

Новости Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в 2019 году

"Каждый абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению, не получат бюджетное место 2019", – говорится в сообщении.

Если напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу", это означает, что поступающий не получил рекомендации на бюджет. Однако он автоматически будет участвовать в конкурсе на контракт.

В случае рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений. А уже сам абитуриент должен самостоятельно определить, какое предложение выбрать.

Для вступления также надо будет подать пакет документов в вуз. Зачислять на контракт могут до 30 сентября.

Вступительная кмпания-2019 Kolobok.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, обучение в вузах Украины резко подорожает.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!