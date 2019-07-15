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Вступительная кампания-2019: стали известны самые популярные вузы Украины

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Абитуриенты подали в высшие учебные заведения Украины более 500 тысяч электронных заявлений. Чаще всего абитуриенты выбирают Киевский национальный университет им. Шевченко. В вузе уже получили почти 20 тысяч заявлений.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, создано 154 332 электронных кабинетов, из них почти все активированы. Это более 96% от ожидаемого в этом году количества.

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Так, чаще всего поступающие выбирали:

• Киевский национальный университет им. Шевченко – почти 20 тыс заявлений;

• Львовский национальный университет им. Франко – почти 19 тыс;

• Киевский национальный торгово-экономический университет – более 17,5 тыс;

• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – почти 16,5 тыс;

• НУ "Львовская политехника" – более 15 тыс.

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"На горячие линии МОН и Инфоресурса (технический администратор ЕДЕБО, где поступающие регистрируют кабинеты) за вторую неделю кампании поступило более 11,7 тысяч звонков от абитуриентов и их родителей. Часто задаваемые вопросы – о регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, выставление и отмена приоритетов, выявление ошибок в документах об образовании, льготы, вступление из Крыма и Донбасса и т.д.", – говорится в сообщении.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, названы популярные и провальные специальности в вузах Украины.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Минобразования образование Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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