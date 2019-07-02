Вступительная кампания-2019: названы популярные и провальные специальности в вузах Украины

В высших учебных заведениях Украины популярными профессиями, если сравнивать с прошлым годом, остаются гуманитарные. Меньше абитуриенты интересуются физикой и химией.

Об этом рассказал Радио НВ главный эксперт по образованию Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин. Отмечается, что точные науки уже не первый год занимают второе место.

"Традиционно было много заявлений на право, медицину, относительно много на журналистику, различные международные специальности. Меньше, чем надо было заявлений на педагогические специальности, инженерные, естественные. Физика и химия – есть проблемы с количеством заявлений, там было даже меньше зачислено людей, чем количество бюджетных мест", – сообщил Бахрушин.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, одно из нововведений 2019 – первоочередное зачисление на бюджет на образование, педагогику и здравоохранение. Однако абитуриенты должны быть готовы к работе в сельской местности после окончания учебы. Отработать нужно будет в деревне или в поселке городского типа не менее трех лет.

"У нас есть квота мест государственного заказа для таких абитуриентов. И даже если она исчерпывается, их результат при заключении таких контрактов будет домножатся на коэффициент", – пояснила Гриневич.

Отмечается, что поступающий может подать семь заявлений на четыре специальности, если захочет поступить на бюджет. Если абитуриент желает заключить контракт с вузом – количество заявлений не ограничивается.

вступительная кампания Министерство образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что активная фаза вступительной кампании в Украине продлится весь июль 2019 года.

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