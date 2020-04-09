На уроке истории в "Всеукраинской школе онлайн" учительница назвала Ливонскую войну 1558–1583 годов Ливанской.

На ошибку на своей странице в Facebook отреагировал бывший народный депутат Борислав Береза (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Урок "Всеукраинской школы онлайн" Скрин видео

"Как можно называть Ливонскую войну – Ливанской? Ливонский орден! Тот, что входил в Тевтонский орден. Это германцы! Крестоносцы. Те, которые потом выхватили на Чудском озере от Александра Невского. Но это уже другая история", – возмутился он.

"А Ливанская война – 1982 год, операция "Мир Галилее", позже известная в Израиле как "Ливанская война" или как "Первая ливанская война", – добавил экс-нардеп.

Березу также возмутило то, что учитель использовала название "Россия", а не "Московское царство". "Видимо, не в курсе, что Россия появилась в 18 веке", – написал он.

Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.

Учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии, а учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.

Кроме того, на уроке для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом".

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