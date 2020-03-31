В понедельник, 6 апреля, на украинском телевидении стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Уроки будут транслировать каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всеукраинская школа онлайн: Зеленский сообщил, где и во сколько будут транслировать уроки Скриншот видео

Учить детей на время карантина будут 40 педагогов из Киева. Также уроки можно будет посмотреть на официальных страницах Минобразования в Facebook и YouTube. Так, за каждым классом закрепили один или два телеканала:

5-й класс – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й класс – ZOOM та NewsOne

7-й класс – ZIK

8-й класс – Індиго та УНІАН

9-й класс – Рада та UA: Культура

10-й класс – UA: Перший

11-й класс – М1

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей!", – говорится в видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН сообщили, что школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения.

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