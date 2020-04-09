На уроке "Всеукраинской школы онлайн" сделали курьезную ошибку. Видео
На уроке всемирной истории в "Всеукраинской школе онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.
Так, в видеоролике для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Учительница рассказывала о динамике холодной войны, противостоянии НАТО и организации Варшавского договора. В этот момент на экране появился слайд, на котором говорилось об американском президенте "Турмене".
Отметим, что сама учительница назвала правильное имя главы Соединенных Штатов.
Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.
Справка: Гарри С. Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов (1945-1953 годы).
Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.
Учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии, а учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.