Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

На уроке "Всеукраинской школы онлайн" сделали курьезную ошибку. Видео

Читать материал на украинском

На уроке всемирной истории в "Всеукраинской школе онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.

Так, в видеоролике для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли ошибку

В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли ошибку

Коллаж

Учительница рассказывала о динамике холодной войны, противостоянии НАТО и организации Варшавского договора. В этот момент на экране появился слайд, на котором говорилось об американском президенте "Турмене".

Отметим, что сама учительница назвала правильное имя главы Соединенных Штатов.

В США новый президент? На уроке "Всеукраинской школы онлайн" сделали курьезную ошибку

Скрин видео

Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Справка: Гарри С. Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов (1945-1953 годы).

Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.

Учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии, а учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Школа Новости для школьников МояШкола Интересно школьникам
Место
Украина
Теги
курьез видео История карантин дети школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моя Школа