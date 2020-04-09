В США новый президент? На уроке "Всеукраинской школы онлайн" сделали курьезную ошибку

На уроке всемирной истории в "Всеукраинской школе онлайн", которую запустили из-за карантина в Украине, допустили ошибку.

Так, в видеоролике для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В уроке "Всеукраинской школы онлайн" нашли ошибку Коллаж

Учительница рассказывала о динамике холодной войны, противостоянии НАТО и организации Варшавского договора. В этот момент на экране появился слайд, на котором говорилось об американском президенте "Турмене".

Отметим, что сама учительница назвала правильное имя главы Соединенных Штатов.

Скрин видео

Напомним, "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов стартовала 6 апреля. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам.

Справка: Гарри С. Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов (1945-1953 годы).

Как писал OBOZREVATEL, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.

Учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии, а учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram