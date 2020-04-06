Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков и где смотреть

В понедельник, 6 апреля, стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов.
Как сообщила в Facebook первая леди Украины Елена Зеленская, более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Иллюстрация
pixabay.com
Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:
5-й класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"
6-й класс – "ZOOM" и "NewsOne"
7-й класс – "ZIK" и "5 канал"
8-й класс – "Индиго" и "УНИАН"
9-й класс – "Рада" и "UA:Культура"
10-й класс – "UA:Первый"
11-й класс – "М1"
Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на Медиасервисе и интернет-платформах "1+1 video", "ТСН.ua", "УНИАН", а также на "Megogo" и "OLL.tv", на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут доступны бесплатно даже для незарегистрированных пользователей.
Онлайн-урок для 5-го класса (английский язык, математика, зарядка):
Онлайн-урок для 6-го класса (английский язык, математика, биология):
Онлайн-урок для 7-го класса (английский язык, физкультура, история Украины):
Онлайн-урок для 8-го класса (английский язык):
Онлайн-урок для 9-го класса (украинский язык):
Онлайн-урок для 10-го класса (украинский язык):
Онлайн-урок для 11-го класса (украинский язык):
Все онлайн-уроки можно посмотреть здесь.
Полное расписание уроков:
Как писал OBOZREVATEL, в МОН сообщили, что школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения.
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