Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков и где смотреть

В понедельник, 6 апреля, стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для всех учеников 5-11 классов.

Как сообщила в Facebook первая леди Украины Елена Зеленская, более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иллюстрация pixabay.com

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"

6-й класс – "ZOOM" и "NewsOne"

7-й класс – "ZIK" и "5 канал"

8-й класс – "Индиго" и "УНИАН"

9-й класс – "Рада" и "UA:Культура"

10-й класс – "UA:Первый"

11-й класс – "М1"

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на Медиасервисе и интернет-платформах "1+1 video", "ТСН.ua", "УНИАН", а также на "Megogo" и "OLL.tv", на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут доступны бесплатно даже для незарегистрированных пользователей.

Онлайн-урок для 5-го класса (английский язык, математика, зарядка):

Онлайн-урок для 6-го класса (английский язык, математика, биология):

Онлайн-урок для 7-го класса (английский язык, физкультура, история Украины):

Онлайн-урок для 8-го класса (английский язык):

Онлайн-урок для 9-го класса (украинский язык):

Онлайн-урок для 10-го класса (украинский язык):

Онлайн-урок для 11-го класса (украинский язык):

Все онлайн-уроки можно посмотреть здесь.

Полное расписание уроков:

Как писал OBOZREVATEL, в МОН сообщили, что школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения.

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