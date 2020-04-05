В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение к родителям и ученикам

С понедельника, 6 апреля, в связи с карантином из-за коронавируса стартует проект "Всеукраинская школа онлайн".

Первая леди Украины Елена Зеленская записала видеообращение по этому поводу. Ролик был опубликован 5 апреля в аккаунтах жены президента в соцсетях (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Знаю, что сейчас вам не легко, потому что и мои дети так же, как и вы, сидят дома на карантине. Вам нудно, грустно, вы не можете видеться с друзьями или пойти в кино. Но вы же знаете, что карантин необходим. Он ради того, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких", – сказала Зеленская школьникам.

Она подчеркнула, что проект поможет детям успешно окончить учебный год. 40 учителей записывают свои уроки, чтобы школьники могли дистанционно продолжать учиться.

Елена Зеленская Скрин видео

Отметим, с понедельника по пятницу, в 10:00, уроки для 5-11 классов будут транслировать такие каналы:

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK и "5 канал"

8-й класс - "Индиго" и УНИАН

9-й класс - "Рада" и UA: Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Как писал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки Украины призвало украинцев не верить в фейк о том, что общенациональный карантин якобы продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание отменят.

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