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В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение к родителям и ученикам

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С понедельника, 6 апреля, в связи с карантином из-за коронавируса стартует проект "Всеукраинская школа онлайн".

Первая леди Украины Елена Зеленская записала видеообращение по этому поводу. Ролик был опубликован 5 апреля в аккаунтах жены президента в соцсетях (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Знаю, что сейчас вам не легко, потому что и мои дети так же, как и вы, сидят дома на карантине. Вам нудно, грустно, вы не можете видеться с друзьями или пойти в кино. Но вы же знаете, что карантин необходим. Он ради того, чтобы сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких", – сказала Зеленская школьникам.

Она подчеркнула, что проект поможет детям успешно окончить учебный год. 40 учителей записывают свои уроки, чтобы школьники могли дистанционно продолжать учиться.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Скрин видео

Отметим, с понедельника по пятницу, в 10:00, уроки для 5-11 классов будут транслировать такие каналы:

  • 5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne

  • 7-й класс - ZIK и "5 канал"

  • 8-й класс - "Индиго" и УНИАН

  • 9-й класс - "Рада" и UA: Культура

  • 10-й класс - UA: Первый

  • 11-й класс - М1

В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение
В Украине запустили "школу онлайн": жена Зеленского записала обращение

Как писал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки Украины призвало украинцев не верить в фейк о том, что общенациональный карантин якобы продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание отменят.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Школа Новости для школьников Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
школа карантин видео
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