"Всем нужна безотказная учительница!" Школьный пост украинки поразил сеть

В сети популярность набрал пост украинской учительницы английского языка Надежды Азаровой об эмоциональном выгорании и о том, как родители требуют всего от педагогов.

Как отметила она на Facebook-странице, вся жизнь учителя крутится вокруг правильных ответов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На вопрос: "Как вы справляетесь с ними?" Нужно отвечать: "Главное – суметь заинтересовать". Когда мама неконтролируемого ребенка спрашивает о его успехах, начните с хорошей и завершите фразой: "Мы над этим работаем." Это единственный выход", – рассказала Азарова.

По ее словам, учителя могут услышать в свой адрес фразу: "Вы просто не умеете заинтересовать". Чаще всего они признают свою вину и обещают исправиться. Потому что родителям нужна "правильная учительница, точная и безотказная, как бритва, которой хватает ровно на 9 месяцев".

"Вы под прицелом всегда: в школе, в магазине, в Instagram. Тебе периодически нужен психолог, но даже не думай в этом признаться. Ты никому ничего не объяснишь, смирись. Так неправильно, но это спасает от инфаркта в 33..." – отметила Азарова.

"Всем нужна безотказная учительница!" Пост Украинский поразил сеть Главком

Часто учительнице приходится переживать из-за людей, которые не способны осознать свою неправоту и неадекватно относятся к ней. Но несмотря на все женщина не увольняется и пытается найти правильный выход.

Пост собрал более 2000 лайков и более 1000 распространений. Пользователи поддержали позицию учительницы и говорили, что им также свойственно профессиональное выгорание.

"Если у нас есть еще такие учителя, то есть надежда на какой-то позитив. Благодарю вас за то, что не сдаетесь, несете добро детям", "Хорошо. Правдиво. Актуально.", "Узнала себя. Я хорошо знаю, что такое "профессиональное выгорание", – написали в комментариях.

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