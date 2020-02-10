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"Всем нужна безотказная учительница!" Школьный пост украинки поразил сеть

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В сети популярность набрал пост украинской учительницы английского языка Надежды Азаровой об эмоциональном выгорании и о том, как родители требуют всего от педагогов.

Как отметила она на Facebook-странице, вся жизнь учителя крутится вокруг правильных ответов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На вопрос: "Как вы справляетесь с ними?" Нужно отвечать: "Главное – суметь заинтересовать". Когда мама неконтролируемого ребенка спрашивает о его успехах, начните с хорошей и завершите фразой: "Мы над этим работаем." Это единственный выход", – рассказала Азарова.

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По ее словам, учителя могут услышать в свой адрес фразу: "Вы просто не умеете заинтересовать". Чаще всего они признают свою вину и обещают исправиться. Потому что родителям нужна "правильная учительница, точная и безотказная, как бритва, которой хватает ровно на 9 месяцев".

"Вы под прицелом всегда: в школе, в магазине, в Instagram. Тебе периодически нужен психолог, но даже не думай в этом признаться. Ты никому ничего не объяснишь, смирись. Так неправильно, но это спасает от инфаркта в 33..." – отметила Азарова.

"Всем нужна безотказная учительница!" Пост Украинский поразил сеть

"Всем нужна безотказная учительница!" Пост Украинский поразил сеть

Главком

Часто учительнице приходится переживать из-за людей, которые не способны осознать свою неправоту и неадекватно относятся к ней. Но несмотря на все женщина не увольняется и пытается найти правильный выход.

Пост собрал более 2000 лайков и более 1000 распространений. Пользователи поддержали позицию учительницы и говорили, что им также свойственно профессиональное выгорание.

"Если у нас есть еще такие учителя, то есть надежда на какой-то позитив. Благодарю вас за то, что не сдаетесь, несете добро детям", "Хорошо. Правдиво. Актуально.", "Узнала себя. Я хорошо знаю, что такое "профессиональное выгорание", – написали в комментариях.

"Всем нужна безотказная учительница!" Школьный пост украинки поразил сеть
"Всем нужна безотказная учительница!" Школьный пост украинки поразил сеть
"Всем нужна безотказная учительница!" Школьный пост украинки поразил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский директор школы поразила сеть решением запретить поборы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети преподаватель школа
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