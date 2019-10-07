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"Все российское!" Сеть возмутил учебник в музыкальной школе Киева

3.3т Читать материал на украинском

В музыкальной школе №7 им. И.Шамо города Киева родителей заставили приобрести русскоязычные учебники по сольфеджио.

Об инциденте рассказала мать одной из учениц Диана Маландри на Facebook-странице. По ее словам, детей также заставляют учить русские народные песни: в учебнике из 306 музыкальных произведений только 20 украинских (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Учительница объяснила это так: "Какие проблемы? Русский язык не запрещен! Это лучший учебник по сольфеджио в Украине. Я 38 лет преподаю и по другим учебникам учит не буду", – рассказала Маландри.

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Отмечается, что на учебнике не указано ни данные издательства, ни грифа Минобразования или Минкульта.

Пользователи соцсети начали возмущаться такому поведению учительницы. Некоторые родители отметили, что их дети учатся по украиноязычным учебникам в других музыкальных школах.

"Все российское!" Сеть возмутил учебник в школе Киева

Скриншот комментариев

"Все российское!" Сеть возмутил учебник в школе Киева

Скриншот комментариев

"Все российское!" Сеть возмутил учебник в школе Киева

Скриншот комментариев

Учебник по сольфеджио

Учебник по сольфеджио

Facebook Diana Malandra

Учебник по сольфеджио

Учебник по сольфеджио

Facebook Diana Malandra

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе в Кропивницком детей заставляют учить русский язык.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
школа русский язык скандал в школе
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Комментарии
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"дети учатся за украиноязычными учебниками" во-во, учатся ЗА учебниками))) уровень то виден. Учиться и по клинописи можно, вопрос - чему научишься
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А вы обратили внимание на ужасающий факт? В учебнике даже ноты не украинские!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Интересно, на каком языке написана документация на АЭС, на каком языке в военных училищах изучают инструкции на технику произведенную в России, когда уже самая древняя нация в Галактике изобретет свой собственный технический язык?
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