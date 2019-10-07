"Все российское!" Сеть возмутил учебник в музыкальной школе Киева

В музыкальной школе №7 им. И.Шамо города Киева родителей заставили приобрести русскоязычные учебники по сольфеджио.

Об инциденте рассказала мать одной из учениц Диана Маландри на Facebook-странице. По ее словам, детей также заставляют учить русские народные песни: в учебнике из 306 музыкальных произведений только 20 украинских (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Учительница объяснила это так: "Какие проблемы? Русский язык не запрещен! Это лучший учебник по сольфеджио в Украине. Я 38 лет преподаю и по другим учебникам учит не буду", – рассказала Маландри.

Отмечается, что на учебнике не указано ни данные издательства, ни грифа Минобразования или Минкульта.

Пользователи соцсети начали возмущаться такому поведению учительницы. Некоторые родители отметили, что их дети учатся по украиноязычным учебникам в других музыкальных школах.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Учебник по сольфеджио Facebook Diana Malandra

Учебник по сольфеджио Facebook Diana Malandra

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе в Кропивницком детей заставляют учить русский язык.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram