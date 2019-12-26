Все против, только власть – за: на Черкасщине школа оказалась под угрозой закрытия

В селе Погибляк Черкасской области школа оказалась под угрозой закрытия из-за низкой наполненности классов. Власти планируют перевести учеников 5-9 классов к опорным учебным заведениям.

Как говорится в сюжете 24 канала, сейчас в школе учится 47 детей. Родители, учителя и ученики возмущены решением местных чиновников, ведь детям придется преодолевать километры в соседние села (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Учительница школы в селе Погибляк Мария Гуля отметила, что изменение места учебы негативно отразится на учениках, потому что им обычно сложно адаптироваться к новому коллективу.

Школьники также выступили против новой школы. В другие учебные заведения им придется очень рано просыпаться и поздно возвращаться.

Школа в селе Погибляк Скриншот видео

Председатель Бужанской ОТГ, в состав которой входит село Погибляк, Валентина Стадник отметила, что средства на содержание школы заложены в бюджете на 2020 год. Поэтому от закрытия школу могут спасти только заполненные классы.

"Согласно действующему законодательству должно быть не менее 5 человек в младшей звене, а также не менее 15 – в среднем", – рассказала Стадник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье возник скандал из-за аварийной школу.

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