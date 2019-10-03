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Все перейдут на украинский: Новосад сделала важное заявление о русскоязычных школах

1.3т Читать материал на украинском

Все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщила министр образования и науки Анна Новосад (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения.

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Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", – сказала она.

По словам Новосад, в таких школах будет сохраняться возможность изучать родной язык.

Иллюстрация. Русский язык в школе

Иллюстрация. Русский язык в школе

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Впоследствии министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

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Темы
МояШкола Школа Интересно школьникам Новости для школьников Образование в Украине Реформа образования
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа украинский язык русский язык Министерство образования Украины видео
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
И после этого рагули ещё мечтают вернуть Крым и Донбасс.
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Народ и так валит с Украины, задрав штаны, будут ещё больше валить.
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Кор Павел
Кор Павел
Теперь на Украине будет только собачему языку обучать
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2
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Кор Павел, свинячему
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