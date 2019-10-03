Все перейдут на украинский: Новосад сделала важное заявление о русскоязычных школах

Все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщила министр образования и науки Анна Новосад (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения.

Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", – сказала она.

По словам Новосад, в таких школах будет сохраняться возможность изучать родной язык.

Иллюстрация. Русский язык в школе 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Впоследствии министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

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