Впечатляет! Украинка рассказала об особенностях финской школы

В Финляндии старшая школа заметно отличается от младшей, особенно – от украинских учебных заведений.

Украинка решила поделиться опытом и рассказать об особенностях финского образования. В августе 2019 года ее дочь начала учиться в 7-ом классе. Отмечается, что до 6-го класса школу считают младшей, а с 7-го по 9-ый – старшей.

"Язык обучения – шведский. Каждый день 4-5 уроков, но они длятся не 45, а 67 минут, некоторые – 80 минут. Перерывы тоже большие – от 15 до 40 минут. Из-за этого дети раньше начинают и часто позже заканчивают, чем украинские школьники с 7 уроками", – написала украинка в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS".

По ее словам, домашнего задания детям практически не дают, поэтому дети успевают его делать на переменах, а дома отдыхают. В классах учится около 15 учеников.

В школах есть отдельный предмет "Шведский язык и литература". Язык изучается и совершенствуется благодаря чтению шведской и мировой литературы. Также у каждого ребенка есть в коридоре свой шкафчик. Дети держат там книги и ходят с пустым рюкзаком. Оценки ставят только за контрольные тесты, которые проводятся строго в четверг первым уроком.

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"Нет школьной формы и все бесплатно. Мы не купили ни одного карандаша за полтора года. Все за счет государства. Ежедневные ланчи тоже бесплатные. Не очень вкусные обычно, но есть вполне можна", – говорится в сообщении.

В школах есть уроки трудового, рисования, домоводства. На предметы не делят по гендерному признаку: все вместе варят суп или занимаются плотничеством. Спортивную форму на физкультуру школьники не носят. Во время урока детей водят на каток, в бассейн, играют в командные игры, выводят в город или лес.

школа УП.Життя

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинка поразила рассказом об обучении в США.

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