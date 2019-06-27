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Впечатляет! Четыре одноклассника из Луцка набрали максимальный балл на ВНО

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В Луцке четыре одноклассника, ученики школы №9, сдали ВНО на 200 баллов.

Как говорится в сюжете ТСН, Даниил Ярощук и Андрей Обертас на максимальный балл сдали математику, а Константин Приступа и Вероника Евдокимова – химию и биологию соответственно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В одном классе луцкой школы двенадцать отличников и ни одного двоечника. А половина учеников сдали оценивание в среднем на 195 баллов.

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"40 минут хватило, дальше только проверяли. Надо было пересилить себя и не сделать ошибок не по незнанию, а по невнимательности и того, что нервничаешь", – поделились выпускники Даниил и Андрей.

Луцкие выпускники

Луцкие выпускники

Скриншот с видео

Учительница математики Оксана Малая рассказала, что во время подготовки к ВНО уже и не знала, какие задачи придумывать. Ученики могли и в 12 часов сбрасывать решения задач, которые она когда-то давала.

"Большое счастье, когда ты читаешь в таком классе. Когда заходишь и боишься ошибиться, потому что ученики сразу: а здесь не так, а я думаю иначе", – сказал директор школы Александр Дубина.

Не все выпускники собираются дальше учиться в Украине. По крайней мере двое планируют получать образование за рубежом, но обещают вернуться.

Луцкие выпускники

Луцкие выпускники

Скриншот с видео

Луцкие выпускники

Луцкие выпускники

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украинском центре оценивания качества образования назвали регионы-лидеры по результатам ВНО в Украине.

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Тема
Образование в Украине
Место
УкраинаЛуцк
Теги
ВНОобразование
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леня зе
леня зе
В Луцке четыре одноклассники,-WTF тэляча мова
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леня зе
леня зе
леня зе, оперативно
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