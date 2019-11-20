Воспитателям детсадов не увеличат отпуск: в Минобразования назвали причину

Министерство образования отклонило предложение Профсоюза работников образования установить ежегодный отпуск в 56 дней работникам дошкольных учреждений, ведь не видят для этого оснований.

Официальный документ подписан заместителем министра образования Светланой Даниленко, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Всеосвіта".

Недавно воспитателям инклюзивных групп Кабмин с 1 января 2020 года увеличил ежегодный отпуск до 56 дней. В своем обращении Профсоюз отметил, что работа всех педагогов является одинаково напряженной, сложной и эмоционально насыщенной.

Напомним, что продолжительность ежегодного основного отпуска таких работников ДОУ как заведующий, воспитатель-методист, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, практический психолог, социальный педагог составляет 42 календарных дня.

Официальный документ подписан заместителем Министерка образования Светланой Даниленко Всеосвита

Официальный документ подписан заместителем Министерка образования Светланой Даниленко Всеосвита

Министерство образования предложение Профсоюза отклонило, ведь позиция педагогов для ведомства не понятна.

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