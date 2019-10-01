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Воспитателя детсада перепутали с ребенком: в чем дело

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В городе Булакан (Филиппины) 22-летнего воспитателя Фрэнсис Манга часто путают с ребенком из-за его лица.

Отличить его от воспитанников помогает только рост 162 сантиметра, пишет Clutch со ссылкой на Stand for Truth.

"Парень всегда выглядел моложе своего настоящего возраста. В старших классах у его приятелей уже пробивалась борода, а Фрэнсис все еще оставался маленьким мальчиком. Никаких проблем ему это не приносило – его не дразнили, он хорошо себя чувствовал, поэтому и к врачам не обращался", – говорится в сообщении.

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Сам парень считает, что задержка в росте и половом развитии вызвана его болезненностью в детстве, однако эта гипотеза не подтверждена.

Воспитанники детсада относятся к Фрэнсису больше, как к старшему брату, но уважают и слушают. Парень же пытается выглядеть как можно старше и серьезнее, выбирая мешковатую или строгую одежду.

Фрэнсис Манга с воспитанниками детсада

Фрэнсис Манга с воспитанниками детсада

Clutch

Фрэнсис Манга

Фрэнсис Манга

Clutch

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду на Волыни детям устроили "пытки" краской.

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Место
Филиппины
Тег
детский сад
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