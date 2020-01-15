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"Восемь ошибок на две страницы!" Украинцев возмутил учебник по английскому для школьников

2.1т
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В учебнике по английскому языку для учеников 3-го класса, автором которого является Оксана Карпюк, нашли множество грамматических ошибок.

Об этом рассказала в Facebook жительница Киева Виктория Мельничук. По ее словам, на двух страницах автор допустила восемь ошибок, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Учебник по английскому языку за 3 класс от Оксаны Карпюк. И как потом ребенку объяснить, почему там должно быть артикль "a" вместо "an" и "at Christmas", а не "on Christmas", если так в учебнике написано", – отметила Мельничук.

Ошибки в учебнике по английскому языку, 3 класс, Оксана Карпюк

Ошибки в учебнике по английскому языку, 3 класс, Оксана Карпюк

Facebook Виктория Мельничук

Ошибки в учебнике по английскому языку, 3 класс, Оксана Карпюк

Ошибки в учебнике по английскому языку, 3 класс, Оксана Карпюк

Facebook Виктория Мельничук

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Пользователи сети также начали критиковать и учебники автора для других классов. Некоторые отмечали, что "on Christmas" написано правильно.

"А 5 класс Карпюк, то вообще ужас, ошибка на ошибке", "Думаю, автору поста стоит подучиться немного (начинайте с АВС...)", "Это постоянно. Ошибки есть в каждом учебнике", – написали в комментариях.

"Восемь ошибок на две страницы!" Украинцев возмутил учебник по английскому для школьников

Скриншот комментариев

"Восемь ошибок на две страницы!" Украинцев возмутил учебник по английскому для школьников

Скриншот комментариев

"Восемь ошибок на две страницы!" Украинцев возмутил учебник по английскому для школьников

Скриншот комментариев

"Восемь ошибок на две страницы!" Украинцев возмутил учебник по английскому для школьников

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в школьном учебнике по географии перепутали города и страны.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети образование школа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям сойдет
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