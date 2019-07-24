Воровали деньги, издевались над больными: интернат Киева попал в скандал

Воспитанники Святошинского детского дома-интерната города Киевапроживают в ужасных условиях и вынуждены участвовать в ремонте заведения.

Как говорится в программе "Деньги", в 2019 году киевская власть выделила интернату 48 млн грн. Однако, воспитатели вынуждены за свой счет проводить ремонт в помещениях учреждения, а директор Сергей Лактионов фигурирует в уголовном деле о краже имущества и злоупотребления служебными полномочиями (чтобы посмотреть видео, доксролльте до конца страницы).

Воспитательница рассказала, что детей заставляли класть плитку в помещениях интерната. Родители много лет боролись сами с этой проблемой, однако результата никакого.

Самому младшему воспитаннику четыре года, а самому старшему – 35. Здесь как и дети-сироты, так и дети, родителям которых трудно ухаживать за ними самостоятельно.

"Мой ребенок одной ручкой кладет плитку, рядом никого из взрослых нет. Второй ребенок, который также имеет инвалидность, везет тачку, полную кирпича", – рассказывает воспитательница взрослой группы.

Детей также привлекали к перевозке деревянных колод и ремонта дачи директора интерната.

На территории учреждения находится недостроенный дом, на который ранее из бюджета было выделено 7 млн ​​грн. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело в относительно краже и нецелевого использования бюджетных средств.

Сергей Лактионов был назначен директором заведения по ходатайству скандального экс-директора социальной политики КГГА Юрия Крикунова, которого журналисты обвиняют в незаконном бизнесе по завладению квартирами столичных пенсионеров.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил директора Святошинского детского дома-интерната и назначил служебное расследование.

Условия в интернате Скриншот видео

Условия в интернате Скриншот видео

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