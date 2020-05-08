Вода: свойства и интересные факты

Никого не удивим, если скажем, что вода – важное вещество на планете Земля. Все нуждаются в воде, чтобы жить. Она постоянно движется вокруг Земли через водный круговорот.

Вода состоит из молекул. Когда разговор идет о воде, мы часто слышим H2O. Это химическая формула молекулы, которая образует воду. H означает атомы водорода, а O – атомы кислорода. Каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. О химических формулах других веществ читайте в учебнике по химии 7 класс О.В. Григоровича.

Состояния воды

В зависимости от температуры и энергии молекул вода может существовать в трех состояниях.

Лед. Это твердая форма воды. Когда вода попадает в среду, где ниже 0 градусов С, она замерзнет и станет льдом. Молекулы твердых тел колеблются около определенной точки и не могут далеко переместиться от нее.

Жидкость. Это влажные вещи, которые мы пьем или в них купаемся. Молекулы жидкости расположены близко друг к другу.

Пар. Когда вода испаряется или становится выше 100 градусов С, она начинает кипеть. Тогда вода переходит в состояние газа, который называется паром. В газах расстояние между молекулами велика. Поэтому они слабо притягиваются друг к другу.

Водная молекула

Вода на Земле

Около 70% поверхности Земли покрыто водой. Около 97% воды Земли находится в Мировом океане. Эта вода – соленая, и мы ее не можем пить. Еще 2,4% воды на Земле – замерзла в ледниках и полярных ледяных шапках. То есть пресной воды в реках и озерах для питья есть около 0,6%.

Природная вода подразделяется на:

атмосферную (снег, дождь);

поверхностную (реки, озера);

подземную (артезианская, трещинно-карстовая)

морскую (моря, океаны).

Вкус воды

Чистая вода на самом деле совсем не имеет вкуса. На вкус человек пьет водопроводную или бутилированную воду – это минералы и другие вещества, которые растворились в воде.

Если вода имеет соленый привкус, то она с повышенной жесткостью. Также такая вода отличается высоким содержанием магния и натрия. Металлический вкус может говорить о повышенном содержании железа. Вода с кислинкой свидетельствует о наличии кислотных неорганических соединений.

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Вода на других планетах

Вода есть во многих местах в космосе. Водород и кислород являются двумя самыми распространенными химическими элементами во Вселенной.

Значительная часть воды на других планетах – это лед. Водяной лед можно найти на Луне, Марсе, в кольцах Сатурна, Плутоне и кометах. Также водяной пар есть в атмосферах Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Вода обнаружена в составе межзвездных газовых облаков, лежащих в пределах галактики Млечный Путь.

Интересные факты о воде:

Вода часто используется в качестве стандарта в таких научных измерениях, как температура и объем.

Семьдесят процентов человеческого тела состоит из воды.

Вода растворяет больше видов материалов, чем любая другая жидкость.

Больше всего воды человек использует, промывая туалеты.

Лед является менее густым, чем вода. Это позволяет гигантским айсбергам плавать над океаном.

На домашнее задание дали задачи из учебника? Ищите их в разделе ГДЗ и решебники по химии 7 класс.

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