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Вода: свойства и интересные факты

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Никого не удивим, если скажем, что вода – важное вещество на планете Земля. Все нуждаются в воде, чтобы жить. Она постоянно движется вокруг Земли через водный круговорот.

Вода состоит из молекул. Когда разговор идет о воде, мы часто слышим H2O. Это химическая формула молекулы, которая образует воду. H означает атомы водорода, а O – атомы кислорода. Каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. О химических формулах других веществ читайте в учебнике по химии 7 класс О.В. Григоровича.

Состояния воды

В зависимости от температуры и энергии молекул вода может существовать в трех состояниях.

Лед. Это твердая форма воды. Когда вода попадает в среду, где ниже 0 градусов С, она замерзнет и станет льдом. Молекулы твердых тел колеблются около определенной точки и не могут далеко переместиться от нее.

Жидкость. Это влажные вещи, которые мы пьем или в них купаемся. Молекулы жидкости расположены близко друг к другу.

Пар. Когда вода испаряется или становится выше 100 градусов С, она начинает кипеть. Тогда вода переходит в состояние газа, который называется паром. В газах расстояние между молекулами велика. Поэтому они слабо притягиваются друг к другу.

Водная молекула

Водная молекула

Вода на Земле

Около 70% поверхности Земли покрыто водой. Около 97% воды Земли находится в Мировом океане. Эта вода – соленая, и мы ее не можем пить. Еще 2,4% воды на Земле – замерзла в ледниках и полярных ледяных шапках. То есть пресной воды в реках и озерах для питья есть около 0,6%.

Природная вода подразделяется на:

  • атмосферную (снег, дождь);

  • поверхностную (реки, озера);

  • подземную (артезианская, трещинно-карстовая)

  • морскую (моря, океаны).

Вкус воды

Чистая вода на самом деле совсем не имеет вкуса. На вкус человек пьет водопроводную или бутилированную воду – это минералы и другие вещества, которые растворились в воде.

Если вода имеет соленый привкус, то она с повышенной жесткостью. Также такая вода отличается высоким содержанием магния и натрия. Металлический вкус может говорить о повышенном содержании железа. Вода с кислинкой свидетельствует о наличии кислотных неорганических соединений.

Вода

Вода

www.segodnya.ua

Вода на других планетах

Вода есть во многих местах в космосе. Водород и кислород являются двумя самыми распространенными химическими элементами во Вселенной.

Значительная часть воды на других планетах – это лед. Водяной лед можно найти на Луне, Марсе, в кольцах Сатурна, Плутоне и кометах. Также водяной пар есть в атмосферах Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Вода обнаружена в составе межзвездных газовых облаков, лежащих в пределах галактики Млечный Путь.

Интересные факты о воде:

  • Вода часто используется в качестве стандарта в таких научных измерениях, как температура и объем.

  • Семьдесят процентов человеческого тела состоит из воды.

  • Вода растворяет больше видов материалов, чем любая другая жидкость.

  • Больше всего воды человек использует, промывая туалеты.

  • Лед является менее густым, чем вода. Это позволяет гигантским айсбергам плавать над океаном.

На домашнее задание дали задачи из учебника? Ищите их в разделе ГДЗ и решебники по химии 7 класс.

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химия
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