Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

Во время урока: дочь российского художника впала в кому из-за передозировки

1.1т
Читать материал на украинском

В Москве (Россия) ученица 11-го класса, дочь известного художника Гоги Тандашвили, впала в кому во время урока из-за передозировки.

Как сообщили в правоохранительных органах "Лайфу", девочку доставили в реанимацию Детской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, и анализы обнаружили в крови и моче ребенка психотропное вещество гамма-бутиролактон, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Умерла в бассейне: в России случилось роковое ЧП со школьницей

По предварительной версии, его девочке передал неизвестный 11 декабря прямо в школе. Именно этим веществом она и отравилась.

Также стало известно, что медики сумели откачать школьницу. Ее уже забрали домой.

Гога Тандашвили и его дочь

Гога Тандашвили и его дочь

вести

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что российские школьники массово завели "блоги наркомана".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Москва
Теги
Новости России наркотики скандал в школе конфликт в школе
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шота я не знаю такого русского художника... )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0