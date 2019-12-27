Во время урока: дочь российского художника впала в кому из-за передозировки

В Москве (Россия) ученица 11-го класса, дочь известного художника Гоги Тандашвили, впала в кому во время урока из-за передозировки.

Как сообщили в правоохранительных органах "Лайфу", девочку доставили в реанимацию Детской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, и анализы обнаружили в крови и моче ребенка психотропное вещество гамма-бутиролактон, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной версии, его девочке передал неизвестный 11 декабря прямо в школе. Именно этим веществом она и отравилась.

Также стало известно, что медики сумели откачать школьницу. Ее уже забрали домой.

Гога Тандашвили и его дочь вести

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что российские школьники массово завели "блоги наркомана".

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