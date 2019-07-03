Во Франции запретили бить детей: в чем суть

Французский парламент принял закон о "Школе доверия" 2 июля 2019 года, запрещающий применять в воспитании детей физическое или психологическое насилие.

Страна стала 56 государством в мире, которая на законодательном уровне не позволяет такие наказания, пишет "УП.Життя" со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что указ также запрещает ругань, унижение и другие виды издевательства. Парламент решил поместить сообщение о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, которую выдают родителям ребенка.

"Ни одно насилие не может учить, это не "нормально", – сказал государственный секретарь по делам защиты ребенка Адриан Таке.

Как передает The Telegraph, это не сильно повлияет на поведение родителей, ведь особых наказаний за нарушение закона не предусмотрено.

Насилие над детьми gorod.sumy.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, законом Украины не запрещено людям, которые отбыли наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними, проживать недалеко от школ, детских садов и работать в этих учреждениях.

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