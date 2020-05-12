ВНО в Украине состоится: министр назвала даты

Внешнее независимое оценивание для выпускников школ в Украине из-за пандемии коронавируса проведут с 25 июня до 17 июля.

Перед этим, 15-17 июня будет проведено пробное тестирование, рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", – сообщила Мандзий.

По словами и.о. министра, учебный год в школах завершится до конца мая дистанционно.

"В школах учеба будет продолжаться до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что она будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Относительно дошкольных учебных заведений, тут нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учетом эпидемиологической ситуации", – сказала она.

Мандзий добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.

Смотрите видео по теме:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования и науки рассказали, как в условиях карантина завершится 2019-2020 учебный год.