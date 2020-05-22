МОН обнародовало правила ВНО и экзаменов на карантине
Внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание из-за COVID-19 состоятся с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
В частности, согласно правилам, опубликованным Министерством образования и науки Украины на официальном сайте, к тестам и экзаменам будут допускать абитуриентов при условиях:
температура не более 37,2;
нет признаков респираторных болезней;
есть маска или респиратор, которые закрывают нос и рот.
Участники должны находиться в респираторе в течение всего тестирования, а вот маски нужно менять каждые три часа. Расстояние между участниками должно быть 1,5 м друг от друга.
При входе в помещение можно будет обработать руки антисептиками, в санитарных комнатах должны быть жидкое мыло, санитайзеры, бумажные полотенца, а на выходе – контейнеры для использованных масок.
Помещения рекомендуют проветривать или же (при хорошей погоде) работать при открытых окнах.
Напомним, основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.
Как писал OBOZREVATEL, в рамках смягчения карантина с 25 мая Государственная миграционная служба Украины возобновит работу в большинстве регионов, кроме столицы и пяти областей.