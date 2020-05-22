Внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание из-за COVID-19 состоятся с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.

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В частности, согласно правилам, опубликованным Министерством образования и науки Украины на официальном сайте, к тестам и экзаменам будут допускать абитуриентов при условиях:

температура не более 37,2;

нет признаков респираторных болезней;

есть маска или респиратор, которые закрывают нос и рот.

ВНО на карантине Коллаж

Участники должны находиться в респираторе в течение всего тестирования, а вот маски нужно менять каждые три часа. Расстояние между участниками должно быть 1,5 м друг от друга.

При входе в помещение можно будет обработать руки антисептиками, в санитарных комнатах должны быть жидкое мыло, санитайзеры, бумажные полотенца, а на выходе – контейнеры для использованных масок.

Помещения рекомендуют проветривать или же (при хорошей погоде) работать при открытых окнах.

mon.gov.ua

Напомним, основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.

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Как писал OBOZREVATEL, в рамках смягчения карантина с 25 мая Государственная миграционная служба Украины возобновит работу в большинстве регионов, кроме столицы и пяти областей.

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