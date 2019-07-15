ВНО в магистратуру: установлены пороговые баллы по всем предметам тестирования

Члены специализированных комиссий установили минимальное количество тестовых баллов по всем предметам ВНО в магистратуру.

Об этом говорится в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования. Так, за выполнение заданий теста общих учебных юридических компетентностей порог составил 8 тестовых баллов, а из восьми базовых правовых дисциплин – 36.

"На совместном заседании члены предметных профессиональных комиссий по всем иностранным языкам после обсуждения приняли решение установить порог "сдал/не сдал" 12 тестовых баллов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты вступительных испытаний абитуриенты смогут увидеть 16 июля на информационных страницах "Кабинет участника ЕФВВ/ЕВИ".

ВНО в магистратуру Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, почти каждый пятый зарегистрирован не появился на ВНО в магистратуру.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся