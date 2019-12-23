ВНО по математике: школьникам разъяснили новые правила

Хотя с 2021 года внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным для всех выпускников украинских школ, условия поступления в вузы для "гуманитариев" не изменятся.

Для некоторых специальностей сертификат ВНО по математике по-прежнему не понадобится. Такое разъяснение дала в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Все сразу подумали, что сертификат ВНО по математике станет обязательным при вступлении на любую специальность. Хочу успокоить: это не так! Никто не вводит обязательность сертификата по математике на всех специальностях", – подчеркнула Гришина.

Депутат напомнила, что тесты ВНО по математике будут двухуровневыми. В зависимости от дальнейшего профиля обучения выпускники могут выбрать стандартный уровень (если математика не нужна для поступления) или углубленный (если потребуется сертификат).

Гришина объяснила, что обязательное ВНО по математике – только один из шагов, призванных улучшить качество образования в Украине.

"Согласно результатам исследования PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся. – Ред.), 36% наших школьников не знают математику даже на базовом уровне!" – обратила она внимание.

"Конечно, это проблема. И нужен комплекс мер, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно менять содержание учебной программы, она не должна быть такой перегруженной и сложной, как сейчас. Нам нужно менять методики преподавания для учителей математики и естественных наук", – добавила политик.

Исследование показало, что каждый третий украинский школьник не знает математики даже на элементарном уровне carleton.ca

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько будет стоить пробное ВНО в 2020 году – цены разнятся в зависимости от регионов.

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