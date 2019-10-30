ВНО для учителей 31 октября: как это произойдет

Уже завтра, 31 октября пройдет первое независимое тестирование профессиональной компетентности учителей начальных классов.

Как сообщает Украинский центр оценивания образования, тест будет состоять из 100 вопросов, на которые выделено 180 минут. Максимальное количество баллов за тестирование - 100.

pixabay.com

Допуск участников сертификации начнется утром 31 октября с 10:15 до 10:50. Само тестирование начнется в 11:00. С собой участники должны иметь паспорт или другой оригинал документа, который подтверждает особу, а также письмо-приглашение.

Рекомендуется взять несколько ручек с чернилами насыщенного черного цвета и маленькую бутылку воды ( без этикетки) по желанию.

Участники не должны покидать аудиторию до того, пока инструктор не поставит отметку в карте участника сертификации.

Напоминаем, что владельцы сертификата получат доплату к зарплате в размере 20 % должностного оклада в течении 3 лет его действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что будет с учителями, которые не сдадут ВНО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал