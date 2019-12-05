ВНО-2020: стало известно, сколько времени будут иметь участники тестирования

Участники внешнего независимого оценивания на выполнение заданий тестов в зависимости от предмета будут иметь или 150, или 180 минут.

На выполнение каждого теста ВНО время разное, потому что учитывается различное количество задач и их форм, пишет Освіта.ua со ссылкой на Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть список предметов, доскролльте до конца страницы).

Так, 180 минут будет на выполнение тестов по математике, украинскому языку и литературе и физике, на другие предметы отводят 150 минут.

Напомним, что регистрация на тестирование пройдет с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

Сколько времени отведено на выполнение ВНО: список предметов Освита.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кому обязательно сдавать ВНО в 2020 году.

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