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ВНО-2020: обнародованы правила тестирования

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Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования к ВНО 2020 года.

Поступающие смогут ознакомиться с актуальными характеристиками всех тестов, критериями оценки и программой тестирования, пишет УЦОКО.

"В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указано структуру теста, количество и типы задач. Приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста", – говорится в сообщении.

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Ознакомление с информацией поможет выпускникам правильно распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения ВНО.

Критерии оценки задания открытой формы с развернутым ответом содержат расширенную информацию о начислении баллов за выполнение заданий по определенному критерию. Также можно узнать, из каких частей должно состоять собственное высказывание и наличие каких ошибок приведет к уменьшению количества тестовых баллов.

Отмечается, что специалисты УЦОКО будут объяснять особенности выполнения задач в еженедельной рубрике "Готовясь к ВНО" на странице Центра в Facebook.

ВНО-2020: обнародованы правила тестирования

ВНО-2020: обнародованы правила тестирования

УНН

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
ВНО школа университет
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